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Дождь ждет петербуржцев в последний рабочий день месяца
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    Дождь ждет петербуржцев в последний рабочий день месяца

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    Дождь ждет петербуржцев в последний рабочий день месяца

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Синоптики предупреждают жителей и гостей Санкт-Петербурга о дожде в последний день рабочей недели.

    Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на Северо-Западное УГМС, последний день рабочей недели завершится осадками в виде дождя.

    Так, в субботу, 28 апреля, ожидаются дожди, порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду. Направление ветра будет юго-западным. Ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление будет меняться слабо.

    Напомним, движение автомобильного и общественного транспорта по участку Невского проспекта будет запрещено из-за проведения ремонтных работ.

    Автор: Алексей Громов
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