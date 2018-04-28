Дождь ждет петербуржцев в последний рабочий день месяца

Санкт-Петербург, 28 апреля. Синоптики предупреждают жителей и гостей Санкт-Петербурга о дожде в последний день рабочей недели.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на Северо-Западное УГМС, последний день рабочей недели завершится осадками в виде дождя.

Так, в субботу, 28 апреля, ожидаются дожди, порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду. Направление ветра будет юго-западным. Ожидается облачная погода с прояснениями. Атмосферное давление будет меняться слабо.

Напомним, движение автомобильного и общественного транспорта по участку Невского проспекта будет запрещено из-за проведения ремонтных работ.