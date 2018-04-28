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В Петербурге зафиксировали снижение смертности на 2%
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    В Петербурге зафиксировали снижение смертности на 2%

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    В Петербурге зафиксировали снижение смертности на 2%

    Санкт-Петербург, 28 апреля. В правительстве Санкт-Петербурга подвели итоги по выполнению поручений, содержащихся в майских президентских указах от 2012 года. Согласно отчету председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Ивана Филиппова, смертность в городе снизилась на 2%. 

    Показатели смертности по указу президента «О совершенствовании государственной политике в сфере здравоохранения» в 2017 году говорят о том, что смертей от болезней системы кровообращения зарегистрировано 655,1 случаев из 100 тысяч населения. Как отметил Филиппов, процент достижения — 104,9%. 

    От новообразований, в том числе злокачественных, — 254,3 случая из 100 тысяч населения. Продолжительность достижения — 96,6%. Эта цифра объяснена тем, что в город приезжают лечиться пациенты из других регионов, которые «прикрепляются» к Петербургу. 

    Младенческая смертность в Петербурге составляет 3,6 случаев на одну тысячу родившихся живыми. Процент достижения -125%.  От дорожно-транспортных происшествий  — 6,3 тысячи случаев на 100 тысяч населения. Процент достижения 1,6%. 

    От туберкулеза — 3,6 случаев на 100 тысяч населения — 141,7%.

    Напомним, к 2018 году президент РФ Владимир Путин поручал снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую.

    Автор: Тимур Румянцев
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