В Петербурге зафиксировали снижение смертности на 2%

Санкт-Петербург, 28 апреля. В правительстве Санкт-Петербурга подвели итоги по выполнению поручений, содержащихся в майских президентских указах от 2012 года. Согласно отчету председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Ивана Филиппова, смертность в городе снизилась на 2%.

Показатели смертности по указу президента «О совершенствовании государственной политике в сфере здравоохранения» в 2017 году говорят о том, что смертей от болезней системы кровообращения зарегистрировано 655,1 случаев из 100 тысяч населения. Как отметил Филиппов, процент достижения — 104,9%.

От новообразований, в том числе злокачественных, — 254,3 случая из 100 тысяч населения. Продолжительность достижения — 96,6%. Эта цифра объяснена тем, что в город приезжают лечиться пациенты из других регионов, которые «прикрепляются» к Петербургу.

Младенческая смертность в Петербурге составляет 3,6 случаев на одну тысячу родившихся живыми. Процент достижения -125%. От дорожно-транспортных происшествий — 6,3 тысячи случаев на 100 тысяч населения. Процент достижения 1,6%.

От туберкулеза — 3,6 случаев на 100 тысяч населения — 141,7%.

Напомним, к 2018 году президент РФ Владимир Путин поручал снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую.