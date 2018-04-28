Невский проспект в Петербурге закроют до начала мая

Санкт-Петербург, 28 апреля. Движение автомобильного и общественного транспорта по участку Невского проспекта будет запрещено из-за проведения ремонтных работ.

Автомобилистов просят заранее строить маршрут в центре города, так как в период с 23:00 часов вечера 28 апреля до 6:00 часов утра 1 мая будет полностью закрыт участок от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы.

Ограничения связаны с проведением ремонта дорожного покрытия. Так, по Невскому проспекту можно будет проехать в воскресенье, однако поздно вечером 2 мая движение будет запрещено, передает «Петербургский дневник».

Напомним, что ремонтные работы будут продолжаться до 14 мая.