Шесть неизвестных пытали и ограбили пожилую женщину в Павловске

Санкт-Петербург, 28 апреля. Пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы специалисты привлекли к уголовной ответственности пять женщин и мужчину, которые пытали и ограбили ее.

Злоумышленники ворвались к женщине в частный дом, который находится в Павловске. По словам заявительницы, ей связали руки и ноги, после чего мужчина начал ее душить и бить по лицу.

Женщины в это время начали искать деньги в доме. Они похитили 1,4 миллиона рублей и мобильный телефон марки Nokia, на данный момент специалисты устанавливают стоимость гаджета. Инцидент произошел днем около 16.30 в пятницу, 27 апреля.