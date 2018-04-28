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Шесть неизвестных пытали и ограбили пожилую женщину в Павловске
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    Шесть неизвестных пытали и ограбили пожилую женщину в Павловске

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    Шесть неизвестных пытали и ограбили пожилую женщину в Павловске

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы, чтобы специалисты привлекли к уголовной ответственности пять женщин и мужчину, которые пытали и ограбили ее.

    Злоумышленники ворвались к женщине в частный дом, который находится в Павловске. По словам заявительницы, ей связали руки и ноги, после чего мужчина начал ее душить и бить по лицу.

    Женщины в это время начали искать деньги в доме. Они похитили 1,4 миллиона рублей и мобильный телефон марки Nokia, на данный момент специалисты устанавливают стоимость гаджета. Инцидент произошел днем около 16.30 в пятницу, 27 апреля.

    Автор: Дарья Смолина
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