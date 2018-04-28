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Музей изобретателя радио Попова откроют в Кронштадте
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    Музей изобретателя радио Попова откроют в Кронштадте

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    Музей изобретателя радио Попова откроют в Кронштадте

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Музей-кабинет изобретателя радио Александра Попова начнет работу в мае 2018 года в Кронштадте.

    Как заявил глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, музей, экспозиция которого посвящена изобретателю радио Александру Попову, начнет работать для широкой публики в мае текущего года.

    «В состав экспозиции войдут научные приборы, принадлежавшие изобретателю радио, ранее находившиеся в здании кронштадтского учебного центра ВМФ и недоступные широкому кругу граждан», — цитирует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» слова главы районной администрации.

    Отметим, что впервые музей-кабинет Попова открыли его ученики в 1906 году, однако из-за того, что он был расположен в здании бывших Минных офицерских классов, доступ для посетителей был ограничен.

    Автор: Алексей Громов
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