Петербургский ХК «Динамо» стал обладателем Кубка Петрова

Санкт-Петербург, 28 апреля. Хоккейная команда «Динамо» из Петербурга стала обладателем Кубка Петрова.

Финал Высшей хоккейной лиги на Кубок Петрова завершился в Северной столице, победу одержал ХК «Динамо», став обладателем Кубка.Решающая игра, которая состоялась между петербургскими хоккеистами из «Динамо» и «СКА-Нева», завершилась со счетом 2:1.

У команды победителей отличились Сергей Шестаков и Дмитрий Молодцов, которые оформили шайбы в ворота на 23-й и 56-й минутах. У команды «СКА-Нева» забил шайбу Андрей Чуркин спустя минуту после первой шайбы «Динамо». После серены счет в серии стал 4:2 в пользу «Динамо».