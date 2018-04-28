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Развязку ЗСД с Зеленогорским шоссе закроют на неделю из-за ремонта
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    Развязку ЗСД с Зеленогорским шоссе закроют на неделю из-за ремонта

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    Развязку ЗСД с Зеленогорским шоссе закроют на неделю из-за ремонта

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Движение автомобильного транспорта с Зеленогорского шоссе на ЗСД будет запрещено до 6 мая.

    Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на данные, полученные в пресс-службе «Магистрали Северной столице», в период с 28 апреля до 6 мая будет закрыта дорога с Зеленогорского шоссе на ЗСД. Также с 29 на 30 апреля в ночное время суток будет запрещено движение с ЗСД в сторону Зеленогорска.

    Ограничения связаны с проведением работ по замене дорожного покрытия на Зеленогорском шоссе. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут и пользоваться развязкой с трассой «Скандинавия».

    Автор: Алексей Громов
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