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Генконсул США покинул резиденцию в Петербурге
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    Генконсул США покинул резиденцию в Петербурге

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    Генконсул США покинул резиденцию в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Генконсул США покинул здание резиденции в Санкт-Петербурге. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

    Генеральный консул США с супругой покинули здание резиденции в Санкт-Петербурге, расположенной в Гродненском переулке. Уже неделю там находятся только представители охранного предприятия.

    Напомним, генконсульство США в Санкт-Петербурге 31 марта прекратило свою работу по решению Министерства иностранных дел РФ. Решение о закрытии американского Генконсульства в Санкт-Петербурге было принято после недружественных мер США: в Сиэтле закрыли генеральное российское консульство. МИД России принял зеркальные меры, отозвав разрешение на работу дипломатов США.

    Автор: Ксения Пудовкина
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