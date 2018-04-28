Генконсул США покинул резиденцию в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 апреля. Генконсул США покинул здание резиденции в Санкт-Петербурге. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Генеральный консул США с супругой покинули здание резиденции в Санкт-Петербурге, расположенной в Гродненском переулке. Уже неделю там находятся только представители охранного предприятия.

Напомним, генконсульство США в Санкт-Петербурге 31 марта прекратило свою работу по решению Министерства иностранных дел РФ. Решение о закрытии американского Генконсульства в Санкт-Петербурге было принято после недружественных мер США: в Сиэтле закрыли генеральное российское консульство. МИД России принял зеркальные меры, отозвав разрешение на работу дипломатов США.