Петербургский «Пассажиравтотранс» закупит 61 газовый автобус

Санкт-Петербург, 28 апреля. Больше 60 новых автобусов с газовым двигателем получит «Пассажиравтотранс» в Санкт-Петербурге.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные на официальном сайте госзакупок, компания ООО «Бакулин Моторс Групп» стала победителем на поставку газовых автобусов «Пассажиравтотрансу».

Так, на приобретение нового пассажирского транспорта направят около 912 миллионов рублей. Изначальная цена контракта составляла 524 миллиона рублей, позже — 917 миллионов рублей, однако компания, которая будет выполнять заказ, снизила цену.

Согласно условиям договора, 61 односекционный автобус с газовым двигателем на компримированном природном газе вместимостью не менее 88 человек должны быть предоставлены до 30 сентября текущего года.