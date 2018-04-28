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Из-за съемок фильма «Бендер» в начале мая в центре Петербурга ограничат движение
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    Из-за съемок фильма «Бендер» в начале мая в центре Петербурга ограничат движение

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    Из-за съемок фильма «Бендер» в начале мая в центре Петербурга ограничат движение

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Из-за съемок фильма «Бендер» в начале мая на ряде улиц в центре Петербурга ограничат движение. Об этом сообщает «Пятый канал».

    На Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади с 6.00 1 мая до 8.00 следующего дня запретят парковку. В среду, 2 мая на этом же участке каждые 10 минут будет приостанавливаться движение.

    На участке Соляного переулка от улицы Гангутской до улицы Пестеля с 6.00 9 мая до 7.00 следующего дня, а также 10 мая с 8.00 до 22.00 запретят остановку. Автомобильное движение на Английском проспекте от дома №6 до Рабочего переулка будут приостанавливать каждые 10 минут с 6.00 11 мая до 8.00 12 мая.

    Автор: Виктор Мальцев
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