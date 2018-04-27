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Росприроднадзор тормозит рекультивацию полигона «Новоселки» в ущерб бюджету
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    Росприроднадзор тормозит рекультивацию полигона «Новоселки» в ущерб бюджету

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    Росприроднадзор тормозит рекультивацию полигона

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Жители Выборгского района Санкт-Петербурга жалуются на крайне неприятный запах с полигона ОТБ «Новоселки». Чтобы прекратить вредное воздействие объекта на окружающую среду, его необходимо засыпать грунтом. Однако процесс рекультивации тормозит Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу. 

    Следует отметить, что бездействие ведомства грозит Петербургу серьезными имиджевыми потерями. В настоящее время приостановлено строительство зданий Верховного суда в центральной части города. Здесь накопились значительные залежи грунта, которые можно было бы вывезти на полигон ОТБ «Новоселки». 

    Однако Росприроднадзор запретил это сделать, аргументировав тем, что в сертификат полигона вписан только 5 класс опасности грунта, в то время как грунт от котлована — 4 класса. Как объяснили экологи «Невским новостям», никакой опасности грунт 4 класса не представляет; вероятно, в свое время его просто забыли включить в лицензию. При этом, как сообщил анонимный источник в РПН, дать разрешение на прием отходов в данном случае — дело пары дней, поскольку все необходимые экспертизы уже проведены, однако руководитель ведомства Олег Жигилей выступает против этого. 

    Грунт могут принять несколько полигонов в Ленобласти, однако это нанесет ущерб бюджету. Так, в случае с полигонами АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской Области» стоимость вывоза составит более 491 млн рублей, поскольку полигоны расположены на удалении до 192 км, а в случае с полигоном ЗАО «Промотходы», который может только разместить, но не утилизировать отходы грунта, придется оплатить «компенсацию негативного воздействия на окружающую среду» в размере около 800 млн руб. 

    Вывоз грунта из центра города на полигон «Новоселки» мог бы «подстрелить двух зайцев», то есть решить проблему вредного воздействия полигона, а также разморозить строительство зданий Верховного суда, освободив территорию от избытка грунта.

    Невозможность продолжения работ влечет за собой значительные потери бюджета. Однако ситуация до сих пор не сдвинулась с мертвой точки. Жители Петербурга бьют тревогу. Ведь гости чемпионата мира-2018 едва ли приятно удивятся котловану с огромными емкостями земли в историческом центре города на Неве.

    Глава ведомства Олег Жигилей воздержался от каких-либо комментариев резонансной проблемы.

    Автор: Сергей Свазовский
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