Шнур посвятил новую песню петербургскому «Зениту»
Санкт-Петербург, 27 апреля. Лидер группы «Ленинград» опубликовал фрагмент новой песни, которая посвящена петербургскому футбольному клубу «Зенит».
Премьера песни состоится на матче между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, который пройдет на арене «Санкт-Петербург» в воскресенье, 29 апреля.
«Так как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления», — написал Шнуров на странице в Instagram.
Музыкант отметил, что не сможет присутствовать на стадионе, так как уехал во Флоренцию, но его сердце осталось в Петербурге.
29 числа, на матче Зенит-ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я её сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления. К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, потому как покатил свои седые яйца во Флоренцию, но сердце моё, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!