Шнур посвятил новую песню петербургскому «Зениту»

Санкт-Петербург, 27 апреля. Лидер группы «Ленинград» опубликовал фрагмент новой песни, которая посвящена петербургскому футбольному клубу «Зенит».

Премьера песни состоится на матче между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, который пройдет на арене «Санкт-Петербург» в воскресенье, 29 апреля.

«Так как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления», — написал Шнуров на странице в Instagram.

Музыкант отметил, что не сможет присутствовать на стадионе, так как уехал во Флоренцию, но его сердце осталось в Петербурге.