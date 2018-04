Шнур посвятил новую песню петербургскому «Зениту»

29 числа, на матче Зенит-ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я её сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления. К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, потому как покатил свои седые яйца во Флоренцию, но сердце моё, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Apr 27, 2018 at 7:06am PDT