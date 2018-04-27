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Шнур посвятил новую песню петербургскому «Зениту»
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    Шнур посвятил новую песню петербургскому «Зениту»

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    Шнур посвятил новую песню петербургскому «Зениту»

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Лидер группы «Ленинград» опубликовал фрагмент новой песни, которая посвящена петербургскому футбольному клубу «Зенит».

    Премьера песни состоится на матче между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, который пройдет на арене «Санкт-Петербург» в воскресенье, 29 апреля.

    «Так как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления», — написал Шнуров на странице в Instagram.

    Музыкант отметил, что не сможет присутствовать на стадионе, так как уехал во Флоренцию, но его сердце осталось в Петербурге.

     

    Автор: Дарья Смолина
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