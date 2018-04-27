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Иномарка врезалась в толпу пешеходов в Петербурге: появились жуткие фото
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    Иномарка врезалась в толпу пешеходов в Петербурге: появились жуткие фото

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    Иномарка врезалась в толпу пешеходов в Петербурге: появились жуткие фото

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Автомобиль, попавший в дорожно-транспортное происшествие, влетел на тротуар в Петербурге. В результате случившегося пострадали три человека.

    Как стало известно, водитель отечественного автомобиля столкнулся с остановившейся на запрещающий сигнал светофора иномаркой. От полученного удара машина вылетела на тротуар и совершила наезд на трех человек. В результате ДТП травмы разной степени получили три человека. Женщина 1946 года рождения получила тяжелые травмы, мужчина 1999 года рождения и женщина 1941 года рождения получили травмы средней тяжести.

    Иномарка врезалась в толпу пешеходов в Петербурге: появились жуткие фото

    Сообщается, что автомобильная авария случилась у дома №23, корпус 1 по Бухарестской улице во Фрунзенском районе Петербурга. ДТП произошло около двух часов дня.

    Иномарка врезалась в толпу пешеходов в Петербурге: появились жуткие фото

    Автор: Дарья Смолина
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