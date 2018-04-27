ФАС заподозрила в плагиате проектировщика трех станций метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 апреля. Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело в отношении компании «Ленметрогипротранс» по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компания «Ленметрогипротранс» занималась разработкой проектной документации для станций метро в Петербурге: «Беговая», «Дунайская», «Новокрестовская».

В качестве заявителя выступило «Инженерное бюро Юркеича». Компания сообщила, что «Ленметрогипротранс» без разрешения использовала патент на изобретение — «буровая железобетонная колонна и способ ее возведения».

«Проектная документация вышеперечисленных станций метрополитена предусматривает их строительство полузакрытым способом «top-down» с использованием свай-колонн (также иногда именуются как буровые железобетонные колонны и буронабивные сваи)», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, такой способ был запатентован в 2003 году, когда заявитель строил станцию метро «Косино» в Москве.

Специалисты заметили признаки нарушения статьи «Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности». Первое заседание комиссии должно состояться 14 мая.