Поезд-бибилиотеку запустили в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 27 апреля. По второй линии петербургского метро начнет курсировать поезд «Мобильная библиотека», сообщает пресс-служба Смольного.

Мероприятие по традиции посвящено празднованию Всемирного дня книги и авторского права. «Мобильная библиотека» запущена уже в третий раз.

В запуске проекта будут участвовать члены правительства города, а также писатели из Петербурга и Москвы.

Всем пассажирам метрополитена будет дана возможность бесплатного скачивания 100 книг, в том числе произведений петербургских авторов.