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Поезд-бибилиотеку запустили в метро Петербурга
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    Поезд-бибилиотеку запустили в метро Петербурга

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    Поезд-бибилиотеку запустили в метро Петербурга

    Санкт-Петербург, 27 апреля. По второй линии петербургского метро начнет курсировать поезд «Мобильная библиотека», сообщает пресс-служба Смольного.

    Мероприятие по традиции посвящено празднованию Всемирного дня книги и авторского права. «Мобильная библиотека» запущена уже в третий раз.

    В запуске проекта будут участвовать члены правительства города, а также писатели из Петербурга и Москвы.

    Всем пассажирам метрополитена будет дана возможность бесплатного скачивания 100 книг, в том числе произведений петербургских авторов.

    Автор: Дима Оленин
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