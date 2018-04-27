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Движение по Измайловскому мосту в Петербурге закроют на три дня
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    Движение по Измайловскому мосту в Петербурге закроют на три дня

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    Движение по Измайловскому мосту в Петербурге закроют на три дня

    Санкт-Петербург, 27 апреля. Движение транспорта по Измайловскому мосту в Петербурге закроют на три дня из-за ремонтных работ, сообщает «Мостотрест».

    Ограничение вступит в силу в полночь 29 апреля и продлится до полуночи 2 мая. В это время на Измайловском мосту будут проводиться работы по фрезерованию и устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части, пишет «НьюИнформ».

    Петербургских автомобилистов попросили заранее выбирать удобные маршруты. Однако, как уточняет «Пятый канал», проведение работ на Измайловском мосту не коснется пешеходов. Они с 29 апреля по 2 мая смогут по-прежнему пользоваться переправой.

    Автор: Василий Котов
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