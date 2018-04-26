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Джаред Лето спел с поклонниками хиты 30 Seconds To Mars на Дворцовой площади
Россия
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    Джаред Лето спел с поклонниками хиты 30 Seconds To Mars на Дворцовой площади

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    Джаред Лето спел с поклонниками хиты 30 Seconds To Mars на Дворцовой площади

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Музыкант и актер Джаред Лето спел вместе с многочисленными фанатами на Дворцовой площади в Петербурге.

    В пятницу в Северной столице состоится концерт группы 30 Seconds To Mars. Лидер группы Джаред Лето прилетел в Петербург накануне и пригласил поклонников на Дворцовую площадь.

    Музыканта в центре города ожидали несколько сотен поклонников. Как сообщает «Газета.ру», фанаты начали исполнять песни группы, а после к ним присоединился и сам Лето, в рамках незапланированного мини-концерта спевший для петербуржцев несколько своих хитов.

    Автор: Олеся Волкова
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