Стало известно, сколько болельщиков посетят Петербург во время ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 26 апреля. Петербург, который примет у себя матчи группового этапа, 1/8 финала, полуфинала и за третье место, посетит не менее 400 тысяч болельщиков. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по туризму Петербурга Нана Гвичия.

«Ожидается, что Северную столицу во время ЧМ-2018 посетят не менее 400 тыс. человек. Это будут футбольные болельщики с семьями», — заявила Гвичия.

Стоит отметить, что будут ужесточены правила постановки на миграционный учет на период с 25 мая по 25 июля. Так, иностранные граждане, которые приедут в Северную столицу, должны будут встать на учет в течение 24 часов с момента прибытия, а россияне — в течение трех дней без учета выходных.

Чемпионам мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 11 российских городов.