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Полтавченко открыл новый ледовый комплекс в Сестрорецке
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    Полтавченко открыл новый ледовый комплекс в Сестрорецке

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    Полтавченко открыл новый ледовый комплекс в Сестрорецке

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко открыл новый детский спортивный каток с искусственным льдом в Сестрорецке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

    Современный каток был построен по государственной программе Петербурга «Развитие физической культуры и спорта». В новом центре будут открыты секции по хоккею с шайбой и с мячом, фигурному катанию.

    Стоит отметить, что новый спортивный каток будет носить имя хоккеиста и футболиста Всеволода Боброва, который начал свою спортивную карьеру в Сестрорецке.

    «Уверен, что для юных спортсменов Всеволод Михайлович всегда будет примером настоящего мужества, мастерства, образцом служения Отечеству. Пусть спорт всегда будет в вашей жизни, приносит радость, а главное – закаляет и вдохновляет на новые победы», — заявил Полтаченко.

    Стоит отметить, что в ледовом комплексе будет сделан музей спортсмена, где будут представлены фотографии и экспонаты из личного его архива.

    Полтавченко открыл новый ледовый комплекс в Сестрорецке

    Автор: Дарья Смолина
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