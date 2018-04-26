Полтавченко открыл новый ледовый комплекс в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 26 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко открыл новый детский спортивный каток с искусственным льдом в Сестрорецке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Современный каток был построен по государственной программе Петербурга «Развитие физической культуры и спорта». В новом центре будут открыты секции по хоккею с шайбой и с мячом, фигурному катанию.

Стоит отметить, что новый спортивный каток будет носить имя хоккеиста и футболиста Всеволода Боброва, который начал свою спортивную карьеру в Сестрорецке.

«Уверен, что для юных спортсменов Всеволод Михайлович всегда будет примером настоящего мужества, мастерства, образцом служения Отечеству. Пусть спорт всегда будет в вашей жизни, приносит радость, а главное – закаляет и вдохновляет на новые победы», — заявил Полтаченко.

Стоит отметить, что в ледовом комплексе будет сделан музей спортсмена, где будут представлены фотографии и экспонаты из личного его архива.