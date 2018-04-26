Пробка в 10 км образовалась на КАД в Петербурге из-за дорожных работ

Санкт-Петербург, 26 апреля. Из-за проведения дорожных работ на Кольцевой автомобильной дороге в Петербурге образовалась пробка длиной в 10 километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Затор образовался утром в четверг на участке КАД от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе. Скопление машин в этом месте было зафиксировано еще в 8 утра. В пробке водители могут потерять порядка 50 минут.

Сложная дорожная ситуация на КАД возникла из-за ремонта двух полос трассы, где проводится замена трех деформационных швов. В настоящее время автомобилисты могут воспользоваться только двумя оставшимися полосами, однако скорость движения на них ограничена. Работы на участке с 41-го по 46-й километр КАД продлятся до 30 апреля.