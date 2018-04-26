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Матч «Динамо» — «СКА-Нева» стал самым продолжительным в истории российского хоккея
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    Матч «Динамо» — «СКА-Нева» стал самым продолжительным в истории российского хоккея

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    Матч «Динамо» — «СКА-Нева» стал самым продолжительным в истории российского хоккея

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Пятый матч финала плей-офф Высшей хоккейной лиги между петербургскими командами «Динамо» и «СКА-Нева» стал самым продолжительным в истории российского хоккея. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

    Команды провели на льду петербургского СК «Юбилейный» 163 минуты 36 секунд. Это является рекордом.  Победителем встречи стала «СКА-Нева». Нападающий Святослав Гребенщиков забросил шайбу, которая поставила точку в этой встрече, на 164 минуте. Таким образом, команда выиграла со счетом 4:3 в шестом овертайме.

    Защитник «СКА-Невы» Егор Рыков больше всех провел времени на льду. Он сыграл 61 минуту 19 секунд.

    Стоит отметить, что продолжительность матча между «СКА-Невой» и «Динамо» стала пятым результатом в мировом хоккее. Первое место занимает встреча между «Сторхамаром» и «Спартой». Этот матч длился 217 минут 14 секунд. Рекорд был установлен в прошлом году в Норвегии. 

    Автор: Дарья Смолина
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