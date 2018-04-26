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Сквер имени Гранина появится в Петербурге у Музея блокады
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    Сквер имени Гранина появится в Петербурге у Музея блокады

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    Сквер имени Гранина появится в Петербурге у Музея блокады

    Санкт-Петербург, 26 апреля. У Музея блокады Ленинграда в Петербурге появится сквер имени писателя Даниила Гранина. Об этом накануне сообщил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев.

    «На топонимической комиссии сейчас принято решение о сквере имени Даниила Гранина. Из трех вариантов было принято решение, основанное на пожеланиях родственников – у Соляного переулка, рядом с Музеем блокады Ленинграда», — приводит его слова «Петербургский дневник».

    Как уточнил член топонимической комиссии Алексей Ерофеев, в районе Соляного переулка проходило детство Гранина. Он добавил, что также именем писателя предлагалось назвать сквер на улице Куйбышева, где долго жил Гранин, или сквер в районе Моховой улицы, поскольку рядом находится Центр имени Лихачева, с которым писатель активно сотрудничал.

    По словам Ерофеева, название положит начало преобразованию сквера у Музея блокады в памятное место.

    Как пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург», в ближайшее время решение Топонимической комиссии будет передано на рассмотрение губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.  Дочь Гранина Мария Чернышева уже согласилась, что имя ее отца будет носить сквер на Гангутской улице между Соляным переулком и Гагаринской улицей.

    Автор: Василий Котов
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