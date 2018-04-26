Станцию метро «Парк Победы» в Петербурге подготовят к реконструкции в 2021 году

Санкт-Петербург, 26 апреля. Началась подготовка к реконструкции станции петербургского метрополитена «Парк Победы». Компания ООО «Петровский фарватер» выиграла соответствующий конкурс и займется подготовкой.

Подрядной организации предстоит выполнить инженерные изыскания, провести обмеры и обследования, а также оценить техническое состояние строительных конструкций и сооружений.

Стоимость проекта станции метро «Парк Победы» составила 144,9 миллиона рублей. При этом начальная(максимальная) цена была заявлена 145,7 миллиона рублей. Так, компания, выигравшая конкурс, снизила цену на 0,5%, сообщает «Петербургский дневник».

Как стало известно, все необходимые задания подрядная организация должна будет выполнить до 12 мая 2021 года, сообщается на сайте госзакупок.