Санкт-Петербург, 25 апреля. РЖД снизит цены на скоростной поезд «Аллегро», следующий в Петербург из Финляндии, в дни матчей ЧМ-2018.

Как передает пресс-служба Октябрьской железной дороги, жители и гости города смогут приобрести билеты на скоростной поезд «Аллегро», следующих по маршрутам №784 и №786, со скидкой 25%.

Так, стоимость проезда со скидкой составит 59 в вагонах первого класса. Предложение действует 19 и 26 июня, 3, 10, 14 июля. В свою очередь, проезд в вагоне второго класса будет стоить 104 евро. Продажу билетов откроют за 60 дней до отправления скоростного поезда.

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