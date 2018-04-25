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«Зенит» планирует продлить контракт с Жирковым‍
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    «Зенит» планирует продлить контракт с Жирковым‍

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    «Зенит» планирует продлить контракт с Жирковым

    Санкт-Петербург, 25 апреля. «Зенит» намерен продлить контракт с защитником Юрием Жирковым на год. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на свои источники в клубе.

    Соглашение с Юрием Жирковым истекает в конце текущего сезона. Руководство «Зенита» планирует подписать соглашение с футболистом на год. На защитника претендуют «Рубин» и «Краснодар».

    Напомним, вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга». Также ранее сообщалось о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил проект строительства океанариума в парке Интернационалистов.

    Автор: Алексей Громов
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