«Зенит» планирует продлить контракт с Жирковым‍

Санкт-Петербург, 25 апреля. «Зенит» намерен продлить контракт с защитником Юрием Жирковым на год. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на свои источники в клубе.

Соглашение с Юрием Жирковым истекает в конце текущего сезона. Руководство «Зенита» планирует подписать соглашение с футболистом на год. На защитника претендуют «Рубин» и «Краснодар».

Напомним, вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга». Также ранее сообщалось о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил проект строительства океанариума в парке Интернационалистов.