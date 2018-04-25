Санкт-Петербург, 25 апреля. Новым директором Александринского театра в Санкт-Петербурге стал Ринат Досмухамедов.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе театра, в среду, 25 апреля, труппе представили нового директора Александринского театра. На встречу приехал министр культуры РФ Владимир Мединский. Нового директора представил худрук театра Валерий Фокин.

Отметим, что экс-директор театра Григорий Попов покинул свой пост по собственному желанию. Ринат Досмухамедов занимал пост заместителя министра РФ по налогам и сборам, позже был торгпредом России в США.