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Новый директор Александринского театра встретился с коллективом
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    Новый директор Александринского театра встретился с коллективом

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    Новый директор Александринского театра встретился с коллективом

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Новым директором Александринского театра в Санкт-Петербурге стал Ринат Досмухамедов.

    Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе театра, в среду, 25 апреля, труппе представили нового директора Александринского театра. На встречу приехал министр культуры РФ Владимир Мединский. Нового директора представил худрук театра Валерий Фокин.

    Отметим, что экс-директор театра Григорий Попов покинул свой пост по собственному желанию. Ринат Досмухамедов занимал пост заместителя министра РФ по налогам и сборам, позже был торгпредом России в США. 

    Автор: Алексей Громов
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