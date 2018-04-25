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Полтавченко одобрил проект океанариума в парке Интернационалистов
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    Полтавченко одобрил проект океанариума в парке Интернационалистов

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    Полтавченко одобрил проект океанариума в парке Интернационалистов

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил проект строительства океанариума в парке Интернационалистов.

    Георгий Полтавченко отметил, что океанариум, расположенный во Фрунзенском районе, будет пользоваться спросом. Глава города подчеркнул, что земля, где будет построен океанариум, не входит в территорию парка. В свою очередь, границы были определены восемь лет назад.

    Ранее сообщалось о том, что власти Санкт-Петербурга отклонили предложение о создании зеленой зоны в парке Интернационалистов рядом с Океанариумом. Местные жители не против строительства, однако предложили властям города возвести вокруг центра зеленые насаждения.

    Автор: Алексей Громов
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