Санкт-Петербург, 25 апреля. Вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга».

Законодательное собрание Санкт-Петербурга вручило вице-губернатору Игорю Албину на заседании городского парламента почетный знак «За особый вклад в развитие Петербурга». Награду вручил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, передает корреспондент ФАН.

«Этот человек который своим трудом, способностями, стратегическим подходом и исключительным талантом развивает город «, — сказал Глава Закса перед вручением почетного ордена председателем ЗакСа Вячеслав Макаров.

Игорь Албин поблагодарил депутатов за оценку его работы и выразил благодарность губернатору Георгию Полтавченко за доверие.

«Депутаты единогласно поддержали инициативу наградить вас этим почетным знаком», — заключил он при этом посетовав, что не существует до сих пор той награды, которой заслуживает Албин.

Вице-губернатор Игорь Албин с 2014 года отвечает за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Санкт-Петербурге, инвестиционной политики, энергетики, транспорта, тарифного регулирования.