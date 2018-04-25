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ЗакС наградил Албина почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга»
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    ЗакС наградил Албина почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга»

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    ЗакС наградил Албина почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга»

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Петербурга».

    Законодательное собрание Санкт-Петербурга вручило вице-губернатору Игорю Албину на заседании городского парламента почетный знак «За особый вклад в развитие Петербурга». Награду вручил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, передает корреспондент ФАН.

    «Этот человек который своим трудом, способностями, стратегическим подходом и исключительным талантом развивает город «, — сказал Глава Закса перед вручением почетного ордена председателем ЗакСа Вячеслав Макаров. 

    Игорь Албин поблагодарил депутатов за оценку его работы и выразил благодарность губернатору Георгию Полтавченко за доверие.

    «Депутаты единогласно поддержали инициативу наградить вас этим почетным знаком», — заключил он при этом посетовав, что не существует до сих пор той награды, которой заслуживает Албин. 

    Вице-губернатор Игорь Албин с 2014 года отвечает за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Санкт-Петербурге, инвестиционной политики, энергетики, транспорта, тарифного регулирования.

    Автор: Ксения Пудовкина
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