Главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето
Санкт-Петербург, 25 апреля. Главный синоптик Санкт-Петербурга обрадовал жителей и гостей города, сообщив, что лето будет жарким.
Как передает «Петербургский дневник», грядущее лето в Санкт-Петербурге ожидается достаточно теплым. Так, главный синоптик города сообщает, что летом будет мало дождей, а июль обещает быть жарким.
По прогнозам Гидрометцентра, летний период будет теплым и сухим, что объясняется уходом скандинавского циклона, который приносил дожди в течение последних двух лет.
«На лето-2018 прогноз более благоприятный. Тенденции метеозависимости перемещения воздушных масс говорят о том, что циклон сместится с нашего региона и такого количества осадков, как в летний период прошлого и позапрошлого годов, быть не должно», — рассказал Александр Колесов.