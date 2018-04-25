Главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето

Санкт-Петербург, 25 апреля. Главный синоптик Санкт-Петербурга обрадовал жителей и гостей города, сообщив, что лето будет жарким.

Как передает «Петербургский дневник», грядущее лето в Санкт-Петербурге ожидается достаточно теплым. Так, главный синоптик города сообщает, что летом будет мало дождей, а июль обещает быть жарким.

По прогнозам Гидрометцентра, летний период будет теплым и сухим, что объясняется уходом скандинавского циклона, который приносил дожди в течение последних двух лет.