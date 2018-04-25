Санкт-Петербург, 25 апреля. Ежемесячную денежную выплату родителям, которые воспитывают детей дома от полутора до трех лет, планируют ввести в Петербурге.

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время отчета в Законодательном собрании об итогах работы в 2017 году перед депутатами.