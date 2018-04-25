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Воспитывающие детей дома родители получат выплаты в Петербурге
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    Воспитывающие детей дома родители получат выплаты в Петербурге

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    Воспитывающие детей дома родители получат выплаты в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Ежемесячную денежную выплату родителям, которые воспитывают детей дома от полутора до трех лет, планируют ввести в Петербурге.

    Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время отчета в Законодательном собрании об итогах работы в 2017 году перед депутатами.

    «Мы решили повысить расходы на закупку социального жилья в рамках утвержденного бюджета в полтора раза — с шести до девяти миллиардов рублей. Предлагаем увеличить расходы на жилищные сертификаты для многодетных семей в бюджете следующего года в четыре раза – до 2 млрд рублей», — сообщил Полтавченко.

    Автор: Алексей Громов
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