Воспитывающие детей дома родители получат выплаты в Петербурге
Санкт-Петербург, 25 апреля. Ежемесячную денежную выплату родителям, которые воспитывают детей дома от полутора до трех лет, планируют ввести в Петербурге.
Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время отчета в Законодательном собрании об итогах работы в 2017 году перед депутатами.
«Мы решили повысить расходы на закупку социального жилья в рамках утвержденного бюджета в полтора раза — с шести до девяти миллиардов рублей. Предлагаем увеличить расходы на жилищные сертификаты для многодетных семей в бюджете следующего года в четыре раза – до 2 млрд рублей», — сообщил Полтавченко.