Полтавченко: четыре тысячи коммуналок расселили в Петербурге в 2017 году

Санкт-Петербург, 25 апреля. Больше четырех тысяч коммуналок расселили в Санкт-Петербург в 2017 году.

Об этом заявил в Законодательном собрании глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время подведения итогов работы в прошедшем году. Он подчеркнул, что больше 14 тысяч семей улучшили жилищные условии. В свою очередь, молодые люди, проживающие в коммуналках, предпочитают снимать жилье.

Ранее сообщалось о том, что около девяти миллиардов рублей могут направить власти Петербурга на закупку жилья для очередников и льготных.