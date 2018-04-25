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Полтавченко: четыре тысячи коммуналок расселили в Петербурге в 2017 году
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    Полтавченко: четыре тысячи коммуналок расселили в Петербурге в 2017 году

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    Полтавченко: четыре тысячи коммуналок расселили в Петербурге в 2017 году

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Больше четырех тысяч коммуналок расселили в Санкт-Петербург в 2017 году.

    Об этом заявил в Законодательном собрании глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время подведения итогов работы в прошедшем году. Он подчеркнул, что больше 14 тысяч семей улучшили жилищные условии. В свою очередь, молодые люди, проживающие в коммуналках, предпочитают снимать жилье.

    Ранее сообщалось о том, что около девяти миллиардов рублей могут направить власти Петербурга на закупку жилья для очередников и льготных.

    Автор: Алексей Громов
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