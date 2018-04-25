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Мост Бетанкура откроют в Петербурге в мае
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    Мост Бетанкура откроют в Петербурге в мае

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    Мост Бетанкура откроют в Петербурге в мае

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Мост Бетанкура и набережную Макарова откроют для движения в Санкт-Петербурге в мае 2018 года.

    Как передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящее время специалисты продолжают укладку верхнего слоя асфальта, данные работы планируют завершить до конца апреля. Также к финалу подходят работы по покраске моста и обустройству уличного освещения.

    Так, в мае текущего года будут установлены светофоры и дорожные знаки. Кроме этого, запланировано благоустройство территории.

    Ранее сообщалось о том, что более миллиарда рублей направят власти Петербурга в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк», расположенный в Пушкинском районе.

    Автор: Алексей Громов
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