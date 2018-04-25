Санкт-Петербург, 25 апреля. Мост Бетанкура и набережную Макарова откроют для движения в Санкт-Петербурге в мае 2018 года.

Как передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящее время специалисты продолжают укладку верхнего слоя асфальта, данные работы планируют завершить до конца апреля. Также к финалу подходят работы по покраске моста и обустройству уличного освещения.

Так, в мае текущего года будут установлены светофоры и дорожные знаки. Кроме этого, запланировано благоустройство территории.

Ранее сообщалось о том, что более миллиарда рублей направят власти Петербурга в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк», расположенный в Пушкинском районе.