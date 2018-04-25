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Общество
Власти Петербурга направят 1,3 млрд рублей в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк»
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    Власти Петербурга направят 1,3 млрд рублей в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк»

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    Власти Петербурга направят 1,3 млрд рублей в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк»

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Более миллиарда рублей направят власти Петербурга в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк», расположенный в Пушкинском районе.

    Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время подведения итогов работы в прошедшем году в Законодательном собрании.

    «В текущем году город вложит в уставный капитал акционерного общества «ИТМО-Хайпарк» 1,3 млрд рублей. Прошу депутатов это поддержать», — сказал Георгий Полтавченко.

    Подчеркнем, что проект создается на базе университета ИТМО, инвестором является компания «Старт Девелопмент». В парке будут вести работу по направлениям, связанным с интеллектуальными и информационными технологиями, искусством и естественными науками.

    Автор: Алексей Громов
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