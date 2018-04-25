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Полтавченко: ЗСД увеличил объем инвестиций в Петербург
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    Полтавченко: ЗСД увеличил объем инвестиций в Петербург

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    Полтавченко: ЗСД увеличил объем инвестиций в Петербург

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Петербурга отметил рост инвестиций в Санкт-Петербурге, в частности – от ЗСД.

    «В 2017 году таких грандиозных строек Петербург не завершал. А, значит, 658 млрд рублей привлечены в экономику, так сказать, «в рабочем порядке». Считаю результат хорошим, тем более, что это лишь оперативные данные, и они на 13% выше, чем на том же рубеже статистики год назад», — сказал губернатор. 

    По его словам за пять лет среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал в Петербурге составил 31,6% в сопоставимых ценах.

    Ранее губернатор заявил, что средняя продолжительность жизни петербуржцев увеличилась.
     

    Автор: Софья Куликова
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