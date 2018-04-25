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Продолжительность жизни петербуржцев достигла исторического максимума
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    Продолжительность жизни петербуржцев достигла исторического максимума

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    Продолжительность жизни петербуржцев достигла исторического максимума

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга подвел итоги своей работы в 2017 году, выступив перед депутатами города в Законодательном собрании.

    Согласно докладу губернатора Георгия Полтавченко, уровень жизни петербуржцев повысился. Благодаря многолетней работе и созданию комфортных условий продолжительность жизни горожан тоже значительно увеличилась. 

    «Продолжительность жизни петербуржцев достигла исторического максимума — 75,4 года», — сказал Полтавченко, отметив, что также шестой год подряд фиксируется естественный прирост населения.

    Автор: Алексей Громов
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