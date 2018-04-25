Продолжительность жизни петербуржцев достигла исторического максимума

Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Санкт-Петербурга подвел итоги своей работы в 2017 году, выступив перед депутатами города в Законодательном собрании.

Согласно докладу губернатора Георгия Полтавченко, уровень жизни петербуржцев повысился. Благодаря многолетней работе и созданию комфортных условий продолжительность жизни горожан тоже значительно увеличилась.