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Строительная компания «Норманн» может объявить о банкротстве
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    Строительная компания «Норманн» может объявить о банкротстве

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    Строительная компания «Норманн» может объявить о банкротстве

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Реализующая несколько проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области строительная компания «Норманн» может стать банкротом.

    Группа компаний «Норманн» планирует обратиться в суд для признания ее банкротом. Соответствующая информация появилась в Едином федеральном реестре о деятельности юридических лиц.

    Так, руководитель компании Борис Бросалин обосновал сделанное заявление о дальнейших планах тем, что «Норманн» хочет «иметь возможность контролировать ситуацию и избежать недружественных действий».

    Компания планирует завершить строительство проектов и вручить ключи больше шести тысячам дольщиков, сумма финансовых обязательств перед которыми составляет три миллиарда рублей.

    Как отмечают «Невские Новости», в настоящий момент компания реализует следующие проекты: комплексы «На Заречной» и «Три апельсина» на Парнасе, «Нормандия» в Коломягах, «Ижора Парк» в Металлострое, «Морошкино» в деревне Порошкино, ЖК «Яркий» в Янино-1, «Десяткино» и «Десяткино 2.0» в западном Мурино.

    Автор: Ксения Пудовкина
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