Санкт-Петербург, 25 апреля. Многобалльные пробки образовались сегодня утром на улицах Санкт-Петербурга.

Сервис «Яндекса» зафиксировал на улицах города семибалльные пробки сегодня утром. Автомобилисты стоят в пятикилометровой пробке на Московском шоссе от Колпинского шоссе до поворота на завод Foxconn.

Аналогичная ситуация на Кольцевой автомобильной дороге и на Невском, Загородном и Литейном проспектах. Затруднение автомобильного движения связано с проведением ремонтных работ к чемпионату мира по футболу.

Напомним, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга хотят увеличит штраф за нелегальные мусорные свалки.