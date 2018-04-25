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Общество
Семибалльные пробки парализовали улицы Петербурга
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    Семибалльные пробки парализовали улицы Петербурга

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    Семибалльные пробки парализовали улицы Петербурга

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Многобалльные пробки образовались сегодня утром на улицах Санкт-Петербурга.

    Сервис «Яндекса» зафиксировал на улицах города семибалльные пробки сегодня утром. Автомобилисты стоят в пятикилометровой пробке на Московском шоссе от Колпинского шоссе до поворота на завод Foxconn.

    Аналогичная ситуация на Кольцевой автомобильной дороге и на Невском, Загородном и Литейном проспектах. Затруднение автомобильного движения связано с проведением ремонтных работ к чемпионату мира по футболу.

    Напомним, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга хотят увеличит штраф за нелегальные мусорные свалки.

    Автор: Алексей Громов
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