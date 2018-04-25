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Депутаты Петербурга спросили Полтавченко о планах рекультивации полигона в Приморском районе 
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    Депутаты Петербурга спросили Полтавченко о планах рекультивации полигона в Приморском районе 

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    Депутаты Петербурга спросили с Полтавченко о планах рекультивации полигона в Приморском районе 

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Депутаты Законодательного собрания обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с запросом, в котором просят дать разъяснительные ответы на ряд острых вопросов, касающихся рекультивации полигонов с мусором в Приморском районе. 

    По мнению ряда депутатов парламента экологическая ситуация в Приморском районе Петербурга вызывает серьезное беспокойство. Причиной тому стал ряд опасных предприятий, работа которых, по мнению депутатов, создает существенную угрозу для здоровья горожан. 

    Речь идет о работающих ТБО «Новоселки», полигоне осадков сточных вод «Северный», двух асфальтобетонных заводах в промзоне «Коломяги» и завода по сжиганию илового осадка на Северной станции аэрации в Лахте. 

    «Все перечисленные объекты вносят вклад в загрязнение воздуха, а некоторые загрязняют и почвы, в связи с чем экологи единогласно говорят от необходимости сокращения, а не увеличения, экологической нагрузки на северо-западные районы Петербурга», — говорится в депутатском запросе. 

    Депутат Андрей Анохин, который является одним из инициаторов депутатского запроса, в своем письме говорит, что он пытался получить ответ в Комитете по благоустройству Николая Бондаренко, который больше походил на отписку, чем на развернутый ответ. 

    «Подобный ответ можно рассматривать только как свидетельство некомпетентности и профессиональной непригодности его авторов, поскольку в нем не говорится ничего даже о тех фактах, которые являются публичными и активно обсуждаются в СМИ», — говорится в запросе. 

    Поэтому депутаты и решили обратиться лично к губернатору и получить разъясняющие ответы на вопросы: что делается органами исполнительной власти для выполнения федерального закона «об отходах производства и потребления»; почему правительство вместо введения раздельного сбора мусора озабочено строительством мусоросжигающего предприятия, что грубо противоречит существующему законодательству?

    Автор: Алексей Громов
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