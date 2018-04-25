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Авиакомпания Finnair увеличит количество пассажиров на рейсах Петербург — Хельсинки​​​​​​
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    Авиакомпания Finnair увеличит количество пассажиров на рейсах Петербург — Хельсинки​​​​​​

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    Авиакомпания Finnair увеличит количество пассажиров на рейсах Петербург — Хельсинки

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Новые пассажирские самолеты начали курсировать между Петербургом и Хельсинки.

    Как передают «Невские Новости», авиакомпания Finnair планирует увеличить почти в три раза количество пассажиров, летающих из Петербурга в Хельсинки и обратно, за счет выпуска на рейс новых лайнеров Embraer E-190, вместимость которых составляет около ста человек.

    Соответствующее решение авиакомпания приняла в связи с увеличением количества пассажиров, желающих отправится в Финляндию. Отметим, что в прошедшем году авиакомпания Finnair на 30% увеличила туда перевозки.

    Ранее сообщалось о том, что новый противоминный корабль «Иван Антонов», построенный в Санкт-Петербурге, планируют передать Военно-морскому флоту в конце 2018 года.

    Автор: Ксения Пудовкина
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