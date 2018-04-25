Санкт-Петербург, 25 апреля. Новые пассажирские самолеты начали курсировать между Петербургом и Хельсинки.

Как передают «Невские Новости», авиакомпания Finnair планирует увеличить почти в три раза количество пассажиров, летающих из Петербурга в Хельсинки и обратно, за счет выпуска на рейс новых лайнеров Embraer E-190, вместимость которых составляет около ста человек.

Соответствующее решение авиакомпания приняла в связи с увеличением количества пассажиров, желающих отправится в Финляндию. Отметим, что в прошедшем году авиакомпания Finnair на 30% увеличила туда перевозки.

Ранее сообщалось о том, что новый противоминный корабль «Иван Антонов», построенный в Санкт-Петербурге, планируют передать Военно-морскому флоту в конце 2018 года.