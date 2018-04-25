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Противоминный корабль нового поколения «Иван Антонов» спустят на воду в Петербурге
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    Противоминный корабль нового поколения «Иван Антонов» спустят на воду в Петербурге

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    Противоминный корабль нового поколения «Иван Антонов» спустят на воду в Петербурге

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Новый противоминный корабль «Иван Антонов», построенный в Санкт-Петербурге, планируют передать Военно-морскому флоту в конце 2018 года.

    Как передает «РИА Новости», второй тральщик нового поколения из стеклопластика «Иван Антонов» в настоящее время находится на «Средне-Невском судостроительном заводе» в Петербурге. Планируется, что противоминный корабль передадут Военно-морскому флоту в конце 2018 года.

    «Ходовые испытания тральщика «Иван Антонов» пройдут осенью, передача заказчику намечена на конец года. Летом собираемся спустить на воду третий тральщик проекта «Владимир Емельянов», передача которого планируется на весну 2019 года», — подчеркнул представитель завода.

    Церемония спуска на воду состоится в среду, 25 апреля, на АО «Средне-Невский судостроительный завод».

    Автор: Ксения Пудовкина
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