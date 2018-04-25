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На доме Даниила Гранина в Петербурге установят мемориальную доску
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    На доме Даниила Гранина в Петербурге установят мемориальную доску

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    На доме Даниила Гранина в Петербурге установят мемориальную доску

    Санкт-Петербург, 25 апреля. На фасаде дома №8 на Малой Посадской улице Северной столицы установят мемориальную доску в память о писателе Данииле Гранине.

    Решение об установке мемориальной доски приняли на заседании совета по мемориальным доскам при петербургском правительстве. За предложение проголосовали единогласно. В ближайшее время будет издано соответствующее постановление.

    Также на заседании были предложены несколько объектов, которые могли бы носить имя Даниила Гранина. Решение по этим предложениям будет принято с учетом мнения родственников писателя, сообщает РИА Новости.

    Ранее указ об увековечении памяти и праздновании 100-летия со дня рождения писателя подписал президент России Владимир Путин, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виктор Мальцев
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