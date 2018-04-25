Санкт-Петербург, 25 апреля. Реновация по московскому образцу неприемлема для Санкт-Петербурга. Об этом вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил на встрече с членами Гильдии журналистов, которые работают в сфере строительства и архитектуры.

Вице-губернатор города Игорь Албин считает, что реновация в Санкт-Петербурге не должна проходить по московскому образцу, передает «Петербургский дневник». Он отметил, что город должен опираться «на собственные победы и неудачи».

Так, положительным примером является программа «Рубль за квадратный метр», которая позволяет сдавать в аренду здания-памятники. Албин отметил, что такие программы могут достаточно успешно решить проблему нехватки финансирования, сообщает «АБН».