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Реновация «по-московски» неприемлема для Петербурга — Албин
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    Реновация «по-московски» неприемлема для Петербурга — Албин

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    Реновация «по-московски» неприемлема для Петербурга — Албин

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Реновация по московскому образцу неприемлема для Санкт-Петербурга. Об этом вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил на встрече с членами Гильдии журналистов, которые работают в сфере строительства и архитектуры.

    Вице-губернатор города Игорь Албин считает, что реновация в Санкт-Петербурге не должна проходить по московскому образцу, передает «Петербургский дневник». Он отметил, что город должен опираться «на собственные победы и неудачи».

    Так, положительным примером является программа «Рубль за квадратный метр», которая позволяет сдавать в аренду здания-памятники. Албин отметил, что такие программы могут достаточно успешно решить проблему нехватки финансирования, сообщает «АБН».

    Автор: Ксения Пудовкина
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