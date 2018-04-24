Около 760 тонн мусора вывезли с улиц Петербурга за неделю

Санкт-Петербург, 24 апреля. Свыше 760 тонн мусора вывезли с улиц Санкт-Петербурга за прошедшую неделю.

Как передает пресс-служба комитета по благоустройству, 761 тонну мусора и девять тысяч тонн грязи вывезли из города в период с 16 по 22 апреля. Согласно предоставленному отчету, 600 единиц специальной техники выезжали на улицы города около 7,7 тысяч раз, а более тысячи дворников отработали десять тысяч смен.

Отметим, что горожане могут передать жалобы и задать вопросы, связанные с уборкой улиц города, по телефонам горячей линии: 314-60-13 и 576-14-83.

Напомним, крупные пригородные железнодорожные кассы начнут работать по летнему графику с начала мая 2018 года.