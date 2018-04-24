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Общество
Железнодорожные кассы в пригороде Петербурга переходят на летний режим работы в мае
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    Железнодорожные кассы в пригороде Петербурга переходят на летний режим работы в мае

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    Железнодорожные кассы в пригороде Петербурга переходят на летний режим работы в мае

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Крупные пригородные железнодорожные кассы начнут работать по летнему графику с начала мая 2018 года.

    Соответствующую информацию передает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Так, с 1 мая текущего года крупные пригородные железнодорожные кассы перейдут на летний режим работы. Для удобства пассажиров, на станциях Солнечное, Трубниково, Пупышево и остановочном пункте 55 километр будут открыты дополнительные кассы. Также в часы максимального пассажиропотока время работы кассовых окон планируют продлить.

    Напомним, импортозамещение оборудования в строительстве составило 98,1% в 2017 году, что почти на четыре процента выше, чем в 2015 году. Так, в тройку лидеров жилого строительства по итогам прошедшего года вошел Санкт-Петербург. 

    Автор: Алексей Громов
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