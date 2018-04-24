Полтавченко вручил почетные знаки спортсменам и деятелям культуры
Санкт-Петербург, 24 апреля. Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил спортсменам и деятелям культуры почетные знаки.
Лучшие рабочие, инженеры, преподаватели и спортсмены получили почетные знаки из рук губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Соответствующее распоряжение отдал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает телеканал «Санкт-Петербург».
«Всех вас объединяет умение по-настоящему работать, желание приносить пользу нашему городу и стране», — сказал губернатор Полтавченко.
Звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» был удостоен худрук Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий, сотрудники ведомственной охраны Смоленского филиала компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Константин Панков и Александр Сергеев получили медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».
«Вы герои. С таких людей должна брать пример молодежь», — подытожил Георгий Полтавченко.