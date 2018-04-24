Санкт-Петербург, 23 апреля. Пост заместителя председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациям в Петербурге занял Низами Мамишев.

Как передает «Петербургский дневник», Низами Мамишев занял должность заместителя председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Новый зампред займется отделом поддержки и развития некоммерческих организаций и отделом массовых мероприятий и развития добровольческой деятельности.

Напомним, новые ростовые фигуры котов-футболистов установят на улицах Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу.