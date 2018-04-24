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Общество
Назначен новый замглавы комитета по молодежной политике в Петербурге​​​​​​​
Общество
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    Назначен новый замглавы комитета по молодежной политике в Петербурге​​​​​​​

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    Назначен новый замглавы комитета по молодежной политике в Петербурге

     

    Санкт-Петербург, 23 апреля. Пост заместителя председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациям в Петербурге занял Низами Мамишев.

    Как передает «Петербургский дневник», Низами Мамишев занял должность заместителя председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

    Новый зампред займется отделом поддержки и развития некоммерческих организаций и отделом массовых мероприятий и развития добровольческой деятельности.

    Напомним, новые ростовые фигуры котов-футболистов установят на улицах Санкт-Петербурга к чемпионату мира по футболу.

    Автор: Алексей Громов
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