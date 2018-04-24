Молодые рябины высадили в Никольском саду в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 апреля. Молодые рябины высадили специалисты в Никольском саду Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Десять вязов спилили в 2017 году в Никольском саду из-за голландской болезнью, на их месте высадили молодые рябины.

«Все исторические объекты находятся под эгидой нашего уважаемого комитета по охране памятников и культурного наследия. Здесь рябины были исторически, поэтому их и поддерживают», — цитирует телеканал «Санкт-Петербург» доцента кафедры ландшафтной архитектуры СпбГЛТУ Виктора Смертина.

Так, около 800 новых деревьев и 60 тысяч кустарников высадят в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.