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Общество
Молодые рябины высадили в Никольском саду в Петербурге
Общество
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    Молодые рябины высадили в Никольском саду в Петербурге

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    Молодые рябины высадили в Никольском саду в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Молодые рябины высадили специалисты в Никольском саду Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

    Десять вязов спилили в 2017 году в Никольском саду из-за голландской болезнью, на их месте высадили молодые рябины.

    «Все исторические объекты находятся под эгидой нашего уважаемого комитета по охране памятников и культурного наследия. Здесь рябины были исторически, поэтому их и поддерживают», — цитирует телеканал «Санкт-Петербург» доцента кафедры ландшафтной архитектуры СпбГЛТУ Виктора Смертина.

    Так, около 800 новых деревьев и 60 тысяч кустарников высадят в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.

    Автор: Алексей Громов
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