В Петербурге вынесли приговор гражданке Узбекистана за нападение на водителя автобуса

Санкт-Петербург, 24 апреля. Невский районный суд Петербурга приговорил к пяти месяцам заключения в колонии-поселении гражданку Узбекистана Зулфию Саидмуратову за нападение на водителя автобуса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В конце декабря 2017 года Зулфия Саидмуратова и водитель Range Rover Ализаде Мустафаев после ДТП напали на водителя автобуса, в салоне которого находились 24 ребенка. По версии следствия Мустафаев нанес несколько ударов ножом водителю автобуса, а Саидмуратова избила его бейсбольной битой.

После совершения преступления нападавшие скрылись. Мустафаева обвинили в покушении на убийство, а его спутницу — в хулиганстве. Спустя несколько дней после инцидента женщина добровольно пришла в полицию и созналась в содеянном.

Несмотря на то, что обвиняемая полностью признала вину и компенсировала пострадавшему все материальные и моральные потери, прокурор попросил суд назначить ей 7 месяцев колонии-поселения. В итоге судья Татьяна Михайлова приняла решение, что Зулфия Саидмуратова заслуживает наказание в виде лишения свободы на пять месяцев. Это время она проведет в колонии-поселении.