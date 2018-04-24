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Ночные автобусы начнут курсировать в Петербурге с конца апреля
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    Ночные автобусы начнут курсировать в Петербурге с конца апреля

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    Ночные автобусы начнут курсировать в Петербурге с конца апреля

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Петербуржцы смогут в майские праздники добраться до дома из центра города на ночных автобусах. 

    Как передает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс», с 29 апреля текущего года по улицам Санкт-Петербурга начнут курсировать ночные автобусы.

    Так, автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154, дублирующие линии городского метрополитена, выйдут на улицы в ночь на 30 апреля и на 1 мая с 00:00 до 06:00 часов утра.

    Напомним, импортозамещение оборудования в строительстве составило 98,1% в 2017 году, что почти на четыре процента выше, чем в 2015 году. Так, в тройку лидеров жилого строительства по итогам прошедшего года вошел Санкт-Петербург. 

    Автор: Алексей Громов
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