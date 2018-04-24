Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в начале мая

Санкт-Петербург, 24 апреля. Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о теплой погоде, которая ожидает гостей и жителей города на майские праздники.

Как передает «iReactor», петербуржцев на майские праздники ожидают теплые выходные. Согласно данным главного синоптика Александра Колесова, в выходные горожане смогут выехать за город, так как ожидаются теплые и солнечные дни, однако в первые дни месяца возможны кратковременные дожди. Главный синоптик подчеркнул: