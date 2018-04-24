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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в начале мая
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    Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в начале мая

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    Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в начале мая

    Санкт-Петербург, 24 апреля. Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о теплой погоде, которая ожидает гостей и жителей города на майские праздники.

    Как передает «iReactor», петербуржцев на майские праздники ожидают теплые выходные. Согласно данным главного синоптика Александра Колесова, в выходные горожане смогут выехать за город, так как ожидаются теплые и солнечные дни, однако в первые дни месяца возможны кратковременные дожди. Главный синоптик подчеркнул:

    «Днем температура составит около 10–15 градусов тепла, поэтому для выездов за город погода будет благоприятной. Это касается и Ленинградской, и Псковской областей, если кто-то намеревается поехать туда на природу. Однако у водоемов будет прохладнее, сейчас наблюдается такая тенденция. У воды температура составит 7–8 градусов тепла».

    Автор: Алексей Громов
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